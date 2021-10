Vaccini: Gimbe, 76% sardi con due dosi e Isola 7/a in Italia

In Sardegna la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a oltre 76% (media Italia 74,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,8%) solo con prima dose. Lo rileva la Fondazione Gimbe che pone la Sardegna settima tra le regioni Italiane per velocità della campagna in questa fase.

Secondo il report del Governo attualmente i sardi vaccinati sono 1.215.884 con un ritmo di circa 3mila dosi al giorno, tra prime e seconde somministrazioni, mentre il numero di nuovi vaccinati della settimana 13-19 ottobre, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, è pari a 3.733, fa sapere ancora Gimbe, Infine il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a 4,1% , mentre la media italiana è del 9,3%.