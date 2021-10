Nella casa di campagna 6 kg marijuana, 27enne ai domiciliari

Nascondeva nella sua casa di campagna 6 chili di marijuana e altre sostanze stupefacenti: un 27enne di Olbia è stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale e si trova ora ai domiciliari. I militari hanno fermato il giovane per strada, per un normale controllo, e lo hanno trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. Quindi sono state perquisite diverse abitazioni del 27enne, e in una di queste, nelle campagne a nord di Olbia, sono stati trovati 11 sacchi di nylon con dentro oltre 6 chili di marijuana, un sacchetto con cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.