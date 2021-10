Volotea: slitta a 3/11 udienza per ricorso Tar voli Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Slitta a mercoledì 3 novembre l'udienza al Tar Sardegna per il ricorso presentato da Volotea dopo l'esclusione della gara con procedura d'urgenza per l'affidamento in esclusiva delle tratte in continuità territoriale tra i tre scali dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli aeroporti nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. La decisione di spostare la camera di consiglio è stata presa dopo un'istanza presenta dagli avvocati di parte.

Il vettore low cost spagnolo era stato escluso dalla gara per la mancanza di alcuni requisiti formali ritenuti fondamentali dalla commissione di gara (documenti). Poco dopo, però, anche l'altra partecipante, Ita Airways, era stata ugualmente esclusa per quella che è stata definita - in una comunicazione al Consiglio regionale dall'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde - una carenza di "requisiti tecnici per partecipare". Così anche Ita aveva deciso di fare ricorso al Tar e l'atto è stato depositato ieri.

Per entrambe le compagnie aeree si tratta di tre ricorsi, uno per ciascuna delle rotte messe a bando e poi assegnate a Volotea, a partire dal 15 ottobre, ma con successiva procedura negoziata. (ANSA).