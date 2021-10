De Andrè inedito, Dori Ghezzi "spiazzante come Fabrizio"

Ha riaperto l'Agnata fuori stagione per ospitare i protagonisti dello spettacolo "Amistade" su Fabrizio De Andrè, che andrà in scena al Teatro del Carmine di Tempio giovedì e venerdì. Dori Ghezzi, moglie del cantautore genovese scomparso nel 1999, è tornata in Sardegna per assistere allo show di Flavia Mastrella e Antonio Rezza (sul palco ci sarà anche Ivan Bellavista). Sarà in prima fila all'anteprima nazionale dello spettacolo che fra qualche mese inizierà a fare il giro dei teatri di tutta Italia.

Non il solito omaggio o la classica celebrazione all'artista genovese. L'elemento di novità è rappresentato dal fatto che qui le voci di chi è sul palco "parleranno" con De Andrè. O meglio con frammenti dei suoi interventi tra una canzone e l'altra durante i concerti. E l'idea è nata proprio da Dori Ghezzi. "Ho assistito a uno spettacolo di Rezza e Mastrella - racconta all'ANSA - e ho lanciato l'idea: sarebbe bello fare qualcosa del genere anche su Fabrizio". Proposta subito accettata. Con la stessa Ghezzi e la Fondazione De Andrè che hanno saccheggiato archivi e registrazioni per metterli a disposizione dello spettacolo.

"Non un omaggio - spiega la cantante - ma il desiderio di realizzare un nostro desiderio. Una cosa nata spontaneamente: abbiamo sposato tutti subito questo progetto". Aspetta con ansia di vedere il risultato finale: "Ho visto spezzoni, registrazioni - continua - ma in teatro mai: ho deciso di venire a Tempio anche perché qui in Sardegna ci sono tanti amici e mi sento in famiglia".

Qualche anticipazione: "Flavia e Antonio sono imprevedibili - anticipa - direi spiazzanti. Sono protagonisti di un percorso intrapreso in un altro modo anche da Fabrizio che è ha sempre cercato di fare delle cose che la gente non si aspettava. Loro sono molto simili a Fabrizio. È una ricerca che sembra folle. Ma nello spettacolo il protagonista trova, insieme all'essenza di Fabrizio, anche la sua essenza. Trova se stesso. Quindi questo incontro da virtuale diventa vero".