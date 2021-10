Da Il signore delle mosche a Identitas con compagnia Focus 2

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - "Identitas / diverso o uguale a?". E' il titolo di un laboratorio sul tema del rapporto tra individuo e comunità. Condotto da Eleonora Gusmano e Ania Rizzi Bogdan della compagnia romana Focus_2 in collaborazione con Ferai Teatro è rivolto a attori e attrici, danzatrici e danzatori, performers, professionisti e non, ma aperto anche a persone curiose e desiderose di mettersi in gioco su questo interrogativo: "cosa sacrifichi di te quando sei in gruppo?". Si terrà dal 26 al 28 ottobre alla Silvery Fox Factory a Cagliari.

Per info: compagniafocus2@gmail.com.

Il laboratorio rappresenta anche un momento propedeutico per la partecipazione allo spettacolo "Apparatus Matri" in cartellone il 30 e 31 ottobre alle 18 e alle 20 alla Silvery Fox Factory.

"I partecipanti, prendendo spunto dal proprio vissuto e da suggestioni letterarie e cinematografiche - per esempio "Il signore delle mosche" di William Golding - costruiscono il loro personaggio", spiega l'attrice Eleonora Gusmano. Una sorta di gioco di ruolo.

"Nella prima fase del lavoro, dall'interazione tra gli artisti e i loro alter ego, prenderà forma la 'comunità', con i suoi codici e i suoi simboli, i suoi rituali e le sue finalità", aggiunge Ania Rizzi Bogdan. Una esperienza "immersiva", come sottolineano le due artiste "per una riflessione sul duplice significato della parola che indica la 'perfetta somiglianza' ma anche la "coscienza del sé" tra il senso di appartenenza e il bisogno di libertà". (ANSA).