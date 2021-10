Covid: niente decessi ma salgono casi e ricoveri in Sardegna

Nuovamente niente morti in Sardegna dove oggi si registra, però, un lieve aumento di 28 ulteriori casi di positività al Covid 19, sulla base di 1.979 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29.705 test, "frutto di un riallineamento" dei dati, spiega la Regione, e per questo non è possibile definire il tasso di positività giornaliero.

Salgono i pazienti ricoverati in area medica, 59 (10 in più rispetto alle ultime 24 ore). mentre resta invariato a 11 il numero di quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva Sono, invece, 1.373 sono i casi di isolamento domiciliare (54 in meno).