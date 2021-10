Consorzio bonifica Oristano, "stabilizzazioni da rivedere"

Precari del consorzio di bonifica dell'Oristanese in piazza, sotto il Palazzo del Consiglio regionale, per rivendicare la stabilizzazione come previsto da delibera di Giunta dell'aprile 2021. Infatti, fa notare il segretario di Filbi Uil Franco Pani, "nonostante la Regione abbia determinato i criteri per la formazione della graduatoria, stabilendo che dovranno essere assegnati 80 punti su 100 all'anzianità di servizio prestato, 40 punti per gli anni di lavoro e 40 per le giornate effettivamente lavorate, in difformità a questo principio il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha predisposto un programma di stabilizzazione del personale avventizio che consentirebbe loro di determinare arbitrariamente l'ordine di priorità".

Secondo Christian Pistis di Fai Cisl, "noi siamo qui per fare da garanti sulla corretta applicazione degli indirizzi dati dalla politica: i soggetti che hanno la titolarità per scegliere sul futuro e gli impegni presi dalla Giunta per chiudere definitivamente la partita delle stabilizzazioni, sono la politica che ha dato gli indirizzi e i consorzi che ne devono prendere atto".

Una delegazione sindacale sarà ricevuta alle 13.30 dal presidente del Consiglio regionale e i capigruppo, ora impegnati nella discussione in Aula dell'articolo 1 della legge omnibus.