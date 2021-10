Aeroporti: 10 rotte in più per lo scalo di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 20 OTT - Domenica 31 ottobre inizia la stagione Winter 2020/21 dell'aeroporto di Olbia, caratterizzata dalla conferma di due collegamenti internazionali con Amsterdam, operato da Transavia in codeshare con KLM, e Barcellona, operato da Vueling, ai quali si aggiungono ben dieci rotte nazionali.

Volotea oltre ai collegamenti in continuità territoriale con Milano Linate e Roma Fiumicino, collegherà Olbia con Bologna, Verona e Torino più, durante le festività natalizie, Bergamo, Napoli e Venezia. EasyJet intensificherà le frequenze con Milano Malpensa e come novità estenderà al periodo natalizio, a partire dal 17 dicembre 2021, la rotta con Bergamo.

La Winter dell'aeroporto Costa Smeralda parte dopo una stagione estiva che ha visto lo scalo gallurese fra i migliori performer italiani in termini di traffico passeggeri. Durante la Summer 2021 il network dell'aeroporto è stato arricchito dall'ingresso di 4 nuove compagnie (Blueair, Egoairways, Lumiwings and Wizz Air) e dall'attivazione di 24 nuovi collegamenti. Ottimo il risultato dell'Aviazione generale che nel periodo da gennaio a settembre 2021 ha evidenziato importanti incrementi rispetto allo stesso periodo del 2019, con movimenti + 25% e tonnellaggio +10%. (ANSA).