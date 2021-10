Soffia il maestrale sulle creazioni dello stilista Grandulli

"Bentu Estu" , ovvero il maestrale. È il titolo del nuovo fashion film di Filippo Grandulli. Ispirato alla nuova collezione primavera/estate 2022, esce il 21 ottobre su tutti i canali social del brand e sul sito www.filippograndulli.it. "Racconta il lungo percorso che la natura accompagnata dal maestrale deve compiere per rinascere", spiega il designer di moda che dopo il Villaggio Minerario Asproni, a Gonnesa, e il tema "su Feli", la rabbia, sceglie ora, per far da sfondo alle sue sfilate, le colline di Las Plassas, i campi della Trexenta, le coste cagliaritane battuti dal vento.

"È risaputo che il maestrale ripulisce l'aria, i mari e perfino i nostri pensieri. Porta via tutto - racconta Grandulli - Reduci dal fuoco che ha portato caldo e rovina, adesso si ha bisogno di tornare ad essere cristallini. Così come l'acqua con il maestrale". La regia di Daniele Coppi mostra un cammino silenzioso e tortuoso nel sud della Sardegna, tra i resti del disastro degli incendi. In questo scenario post apocalittico, sfilano le modelle di Grandulli sulle note della musica di Marascia. I testi e la voce della dolce ninna nanna, che madre natura recita in inglese, sono di Laura Mura. La traduzione dei sottotitoli in lingua sarda è di Antonella Puddu. Per gli abiti dove prevale il bianco e nero lo stilista concede qualche sprazzo di colore. Le forme sono morbide e fluttuanti, capi trasparenti, morbidi e ultra leggeri disegnati per muoversi in totale libertà.

"Dalla mia passione per la cultura nipponica - sottolinea lo stilista - prendono vita le increspature dei cotoni, sfilacciati e arricciati come le onde di Hokusai che sembrano mosse dal maestrale sardo". La collezione manifesta il ritorno alla semplicità grafica. Come una tela bianca, l'irriverenza delle pennellate create con applicazioni di cotone nero simboleggiano il caotico movimento del maestrale che porta via tutto: il caldo, l'umidità e i brutti momenti.