Sardegna: accordo con Stato da 574mln, Isola ne risparmia 77

Dopo quello del 2019 da 1,5 miliardi di euro, la Sardegna stringe con lo Stato un nuovo accordo in materia di finanza pubblica. Siglato nei giorni scorsi, questo nuovo patto riduce di 77 milioni di euro all'anno il contributo della Regione alla finanza pubblica consentendo un risparmio di 308 milioni nel prossimo quadriennio, risorse che diventeranno disponibili dopo lo stanziamento dello Stato nella prossima finanziaria 2022 2024.

Non solo: assegna per il 2021 all'Isola i primi 66 milioni a compensazione dei maggiori oneri sostenuti sulla base della condizione di insularità, e che diventano 100 milioni all'anno dal 2022 (266 milioni nel triennio). In totale, dunque, l'accordo vale 574 milioni.

Grazie all'intesa raggiunta, il livello degli accantonamenti per i prossimi 4 anni (dal 2022 al 2025 è stato ridotto a 306,4. "Un risultato importante, frutto di un dialogo proficuo instaurato da questa Giunta, fin dai suoi primi passi, con il Governo - dice il presidente della Regione Christian Solinas - gli effetti concreti sono evidenti, e ci consentono di dare risposte immediate alle priorità dell'Isola, creando le condizioni ottimali per una ripartenza".

L'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino ricorda che "il nuovo accordo segue quello del 2019 nel quale era stato già ribassato il contributo della Sardegna al risanamento del debito pubblico (da 536 a 383 milioni)"