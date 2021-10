Riparte "Percorso nascita" all'Aou di Cagliari,ancora online

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Policlinico Duilio Casula acconto alle future mamme. Ripartono i corsi preparto organizzati dal team "Percorso nascita". Il via da mercoledì 20 ottobre. Un team speciale quello dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che mette insieme i migliori specialisti della materia affiancati dai direttori delle diverse strutture che si occupano del materno-infantile: il prof. Stefano Angioni di Ostetricia e Ginecologica, il dott. Bruno Piras di Emergenze Ostetrico-Ginecologiche, il dott. Mauro Cardu di Analgesia Ostetrico-Ginecologica e dott. Gianni Ottonello di Patologia Neonatale. Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 16 alle 17.

In attesa di poter riprendere i corsi in presenza, gli specialisti continueranno ad avvalersi delle videoconferenze, a cui si potrà accedere tramite il link: https://aoucagliari.webex.com/meet/accompagnamentoalparto.

Maggiori informazioni e dettagli sul sito istituzionale www.aoucagliari.it

