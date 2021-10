Musica: Nikolas Nägele debutta al Lirico di Cagliari

Nikolas Nägele debutta a Cagliari in un duplice appuntamento con la rassegna "Autunno in musica". Venerdì 22 ottobre alle 20.30 e sabato 23 alle 19 il giovane direttore tedesco guiderà l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari nella monumentale Quarta Sinfonia "Romantica" di Anton Bruckner. Insieme alla Settima e all'Ottava, resta una delle più celebri del compositore austriaco.

La personale visione della natura da parte dell'autore impregna l'intera Sinfonia che si discosta però dalla celebre Pastorale di Beethoven, alla quale viene spesso accostata, per il particolare carattere romantico - come lo stesso Bruckner la definisce - tendente ad una silenziosa e solitaria contemplazione del mondo.

Per il concerto sinfonico il pubblico potrà ritornare in platea, ma per il pieno ritorno alla normalità e quindi alla piena capienza bisognerà attendere il 28 e 29 ottobre, con il concerto sinfonico straordinario sulle note di Schumann, Čajkovskij e Saint-Saëns. Il 22 e 23 la platea sarà infatti parzialmente disponibile, in attesa del ripristino delle prime nove file che avverrà nel giro di pochi giorni.