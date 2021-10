Dal flamenco a Beethoven, platea al 100% al Verdi di Sassari

Su il sipario al Teatro Verdi di Sassari. Per celebrare il ritorno alla piena capienza, la Cooperativa "Teatro e/o Musica" fissa dal 22 ottobre al 19 novembre 8 appuntamenti, dal flamenco a Beethoven passando per i cd di emergenti artisti sardi.

Il 22 ottobre musica e danza coi Meridiano Flamenco di Siviglia, Andalusia, patria del flamenco. Sul palco tre danzatrici accompagnate da chitarra, percussioni e voce. Dal 29 ottobre alle 17.30 e alle 21 la rassegna "Cd - Novità in Città", dedicata al mondo della discografia e agli ultimi lavori di artisti isolani. Si parte con Gabriele Masala e Kya e il loro "Scordo e Accordo". Il 5 novembre tocca ai Zeezon, ossia Marcello Peghin e Livio Solinas, il 19 novembre a Sidra, al secolo Piera Demurtas.

La grande classica, fiore all'occhiello del cartellone, omaggia Ludwig van Beethoven. Si parte il 4 novembre col concerto n. 4 op. 58 in Sol Maggiore per pianoforte e orchestra nella versione per pianoforte e quintetto d'archi di Vinzenz Lachener. A eseguirlo il pianista Simone Ivaldi e il quintetto d'archi composto dal primo violino Michelangelo Lentini, dal secondo violino Francesco Fadda, dalla viola Sergio Lambroni, dal violoncello Paolo Tedde e dal contrabbasso Paolo Beretta. Presentazione e commento sono curati dal maestro Alessandro Tommasi.

L'11 novembre Guglielmo De Stasio al violino e Juliette Aridon al pianoforte eseguiranno la famosissima sonata n. 5 op.24 in Fa Maggiore per violino e pianoforte. Presentazione e commento di Luisa Sclocchis. Il 18 novembre la sonata per violino e pianoforte n.10 op.14 N.2 in Sol Maggiore eseguita da Michelangelo Lentini al pianoforte e Juliette Aridon al violino.

Andrea Ivaldi curerà presentazione e commento. Per l'accesso al teatro è necessario il green pass. Tutti i dettagli sono su www.teatroeomusica.it (ANSA).