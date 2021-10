Cagliari: lesione a legamento collaterale per Dalbert

Visite mediche per l'esterno sinistro del Cagliari, Henrique Dalbert, dopo l'infortunio di domenica contro la Sampdoria. Il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali e a una visita specialistica effettuata da Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del club. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il brasiliano inizierà subito l'iter riabilitativo e verrà valutato giorno per giorno. Unica certezza: salterà la gara di domenica con la Fiorentina. Ma per il giocatore e il club un sospiro di sollievo: i tempi di recupero, ancora non quantificabili, sono relativamente brevi.