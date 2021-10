4 quintali di marijuana sequestrati in un'abitazione a Nuoro

Oltre 4 quintali di marijuana sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Nuoro in una abitazione in pieno centro nel capoluogo barbaricino. Nel corso dell'operazione i finanzieri sono risaliti al produttore della piantagione, un imprenditore nuorese di 31 anni, che è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la coltivazione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti.

Insospettiti dalla presenza di un furgone dal quale venivano scaricate cassette di plastica che emanavano un forte odore di marijuana, i militari sono intervenuti all'interno di vicina abitazione rinvenendo un vero e proprio deposito dove erano stoccati i 420 chilogrammi di cannabis e diversi macchinari utilizzati per il taglio e la lavorazione delle piante. Le indagini hanno consentito di arrivare alla piantagione nelle campagne di Posada, con 2.300 arbusti di canapa indiana e di risalire al coltivatore. La piantagione è stata subito messa sotto sequestro.