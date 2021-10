Start up sarda lancia recensioni online in video e foto

La startup sarda eShoppingAdvisor lancia le recensioni on-line in video e foto. È la prima in Italia - si legge in una nota - tra le piattaforme specializzate: gli utenti possono adesso giudicare i loro acquisti sul web anche attraverso le immagini multimediali, rendendo così più reali e veritieri i racconti delle proprie esperienze negli ecommerce. "Abbiamo - spiega Andrea Carboni, Ceo di ESA - così messo a disposizione di tutti, non solo un'ulteriore strumento di garanzia per i consumatori contro le fake reviews ma anche un'ottima risorsa di marketing per i negozi on-line che diventano in questo modo sempre più competitivi anche rispetto ai grandi marketplace. I recensori delle nostre piattaforme stanno irrobustendo, anno dopo anno, una grande community; noi li premiamo organizzandoli in classifiche e assicurando loro dei coupon sconto". Il nuovo servizio di valutazione è stato lanciato da poche settimane e i recensori che rilasciano i propri pareri sotto forma di foto e video sono circa un migliaio. La scorsa estate, inoltre, eShoppingAdvisor ha lanciato eCommerceSicuro.com, piattaforma che permette di verificare il livello di sicurezza del sito su cui si vuole acquistare.

"Ecco in cosa crediamo: nell'alleanza tra il consumatore, il negoziante on-line e la nostra azienda. - conclude Carboni - In Italia siamo i primi ad avere stretto una sorta di "Patto etico" e al momento i fatti ci danno ragione. Attualmente sono 53mila gli ecommerce presenti sul motore di ricerca ESA, e a seguito dei lockdown le registrazioni sono arrivate a quasi 5000. Stiamo inoltre lavorando anche sulla geo-localizzazione dei rivenditori per aiutare l'economia di prossimità."