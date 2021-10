Sporcizia e blatte in cucina, chiuso ristorante a Cagliari

Alimenti scaduti, scarafaggi e sporcizia. È quanto hanno trovato i carabinieri del Nas durante un controllo all'interno di un ristorante a Cagliari. Il titolare, un 40enne di Cagliari, dovrà pagare una multa di 3mila euro. Il Nas ha disposto la chiusura del locale fino a quando non saranno ripristinate le giuste condizioni igieniche.

L'ispezione, che rientra nell'ampia attività di controllo che il Nas sta portando avanti per verificare il rispetto della normativa sul Green pass, è scattato ieri. Una volta dentro il ristorante, gli specialisti dell'Arma hanno constatato gravi carenze strutturali dell'immobile e precarie condizioni igienico-sanitarie. In particolare sono stati trovati alimenti scaduti, sporcizia e blatte in cucina e nei bagni, mancanza di spogliatoio per i dipendenti e mancato rispetto della normativa Haccp.

I carabinieri, oltre ad aver multato il proprietario e disposto la chiusura, hanno informato l'autorità sanitari per i successivi provvedimenti.