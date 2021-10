Panettone artigianale, è a Sassari uno dei migliori al mondo

La pasticceria sarda si fa strada a livello internazionale anche nell'ambito della produzione del panettone artigianale. A far parlare in 'limba' un'eccellenza dolciaria italiana è il panettone classico dell'Antica Pasticceria Tre Janas 926 di Sassari, insignita della medaglia d'argento nel Campionato per il miglior panettone del mondo, promosso dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria. All'evento hanno partecipato oltre 300 produttori provenienti da sette nazioni. Il "Classico" di Tre Janas ha colpito la giuria per gusto, grande morbidezza e altissima qualità.

Lo produce l'azienda gestita dai fratelli Marco, Mimì e Pietro Rau, oggi al comando dell'antica pasticceria di famiglia nata nel 1926. "È un premio al grande lavoro sull'alta qualità degli ingredienti usati e sul lievito madre di antica tradizione, che rinfreschiamo quotidianamente da generazioni", spiega Marco Rau. "Il panettone classico 926 è ricco di gusto, pensavamo potesse ben figurare in una competizione internazionale e la medaglia d'argento ci dà ragione", prosegue."Anche in Sardegna può esistere una proposta di alta pasticceria focalizzata sulla produzione dei panettoni", aggiunge.

Il panettorne "Classico" rientra in una linea di sei proposte che annovera anche Mandorlato senza canditi, Pistacchio e cioccolato bianco, Integrale ai frutti di bosco ricoperto di cioccolato, Pera e cioccolato e Albicocca e cioccolato. "Stanno piacendo tantissimo, hanno un apprezzamento internazionale incredibile - rivela ancora Marco Rau - grazie al quale l'eccellenza sarda è ormai di casa a Dubai, nel Regno Unito, in Germania, Belgio, Francia, Svizzera e non solo".