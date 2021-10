Green pass: porti sardi superano prova, disagi minimi su bus

Primo lunedì di Green pass obbligatorio. E solo qualche piccolo disagio nei trasporti in Sardegna, soprattutto sui bus. Nessun pullman dell'azienda trasporti extraurbani della Regione (Arst) fermo a Sassari, Oristano, Guspini, Iglesias. A Cagliari tredici corse soppresse causa del personale che non è entrato a lavoro perché privo di green pass, a Nuoro 1, a Lanusei 4.

"Verosimilmente - ha spiegato all'ANSA il direttore generale dell'Arst Carlo Poledrini - nel corso della giornata se ne aggiungeranno altrettanto. Per ora non si lamentano comunque disagi particolari su circa 4mila corse giornaliere tra cui molte da e verso gli istituti scolastici". Per i viaggiatori dell'azienda trasporti del Cagliaritano, il Ctm, "disagi minimi che sono stati contenuti sulle linee a maggior frequenza e che si sono tramutati al massimo in lievi ritardi - dichiara Carlo Andrea Arba Presidente di Ctm SpA -Avremo un quadro più preciso nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda i porti - spiegano dall'Autoritá portuale - il vero banco di prova è stato venerdì. Ma i lavoratori sono quasi tutti vaccinati. "E non ci sono stati intoppi o rallentamenti nelle operazioni di routine".

Tutto regolare anche alla raffineria petrolchimica della Saras, una della più grandi aziende della Sardegna. Nessuno è rimasto fuori su 1.300 dipendenti alla verifica del green pass obbligatorio. Solo una ventina, nei giorni scorsi, i tamponi effettuati nella postazione temporanea vicino al piazzale antistante la raffineria Sarlux, dove poter effettuare i test al costo "calmierato" di 8 euro.