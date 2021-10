Aerei: Volotea, puntuali al 95% su voli agevolati Sardegna

In attesa del completamento della piattaforma di prenotazione on line con tutte l servizi e le informazioni relative alla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, Volotea annuncia di avere totalizzato "altissimi tassi di puntualità (OTP 15 - 95%) su tutti i voli da e per l'Isola, con picchi del 100% ad Alghero e Olbia". In questi primi tre giorni, in alcuni casi, si sono addirittura registrati arrivi con svariati minuti di anticipo. Oggi però il volo Cagliari-Milano Linate delle 9 si è alzato in volo solo alle 11:20 che, dopo avere accumulato oltre due ore di ritardo è ripartito da Linate alle 14.25 anziché alle 12.45.

E proprio da oggi parte a pieno regime la gestione della continuità territoriale Volotea, che prevede fino a 266 voli ogni settimana. "Già dal primo week end di continuità territoriale, Volotea ha dato prova di essere una compagnia affidabile e comoda, operando tutti i voli, come da programma, con la massima puntualità - osserva Isidre Porqueras Orea, Chief Operating Officer di Volotea - Si tratta di un risultato davvero significativo, considerando le tempistiche serrate con cui abbiamo dovuto attivarci per scendere in pista con le nuove rotte. L'avvio delle nuove frequenze disponibili da oggi ci permetterà di soddisfare ancora meglio le necessità di spostamento di cittadini e imprenditori della comunità locale: crediamo sia fondamentale poter garantire, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, collegamenti che avvicinino la Sardegna al resto d'Italia".

Nel frattempo è giallo sul ricorso di Ita contro l'esclusione del nuovo vettore dalla gara con procedura d'urgenza per l'affidamento del servizio di voli agevolati (per residenti a altre categorie assimilabili) tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Annunciato già giovedì scorso dalla compagnia e confermato venerdì dai vertici del vettore, ancora non compare tra quelli attualmente presenti sul sito istituzionale del Tar Sardegna.