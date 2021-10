Covid: 2/o giorno senza decessi in Sardegna, solo 9 casi

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Secondo giorno consecutivo senza decessi in Sardegna dove si registrano solo nove ulteriori casi di positività al Covid-19, sulla base di 998 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1248 test con un tasso di positività dello 0,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più rispetto all'ultimo rilevamento, mentre quelli ricoverati in area medica sono 50 (3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti).

Sono, invece, 1515 i casi di isolamento domiciliare (2 in meno).

