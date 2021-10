Cagliari-Sampdoria 3-1

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Joao Pedro scatenato contro la Sampdoria: doppietta per il brasiliano, giocatore che, nel corso degli anni, è diventato la storica 'bestia nera' dei blucerchiati, e il Cagliari conquista la prima vittoria del campionato. E' 3-1 il risultato finale con il capitano rossoblù che ha aperto le marcature al 4' del primo tempo, e lee ha chiuse al quarto minuto di recupero. In mezzo c'è stato il gol del 2-0 di Caceres e la rete della possibile rimonta della Samp con Thorsby. Per il Cagliari tre punti che significano luce: l'uscita dall'ultimo posto e l'aggancio proprio alla Samp.

