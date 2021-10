Volotea: cerca personale dopo aggiudicazione voli Sardegna

Dopo essersi aggiudicata le tratte aeree in continuità territoriale tra i tre aeroporti della Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, la compagnia low cost Volotea lancia un avviso per la ricerca di nuovo personale che sarà operativo nell'Isola.

Attraverso i suoi canali social il vettore spagnolo, che dopo l'apertura delle basi a Cagliari e Olbia aprirà anche la terza ad Alghero, fa sapere di stare "cercando candidati con e senza certificato per il ruolo di Cabin Crew member e Senior Cabin crew member in Sardegna, Italia (Cagliari, Olbia e Alghero)".

L'annuncio completo sul sito internet della compagnia all'indirizzo https://jobs.volotea.com/jobs/cabin-crew.