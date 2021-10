Picchia la moglie davanti ai figli, 40enne arrestato

In più occasioni ha maltrattato la moglie, anche davanti ai tre figli minori: un 40enne è stato arrestato dalla Polizia e ora si trova in carcere a Uta con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, I poliziotti sono intervenuti nel primo pomeriggio dopo una richiesta di soccorso al numero di emergenza 113 da parte di una donna vittima di una aggressione da parte del marito.

Quando i poliziotti sono arrivati presso l'abitazione hanno trovato la donna, con i tre figli visibilmente spaventati, che ha raccontato che il marito, dedito all'abuso di alcol, l'aveva aggredita e che anche in altre occasioni si era reso responsabile di analoghi comportamenti. Stavolta la donna e i figli erano riusciti a scappare dall'appartamento dove si trovava l'uomo. Nonostante l'atteggiamento aggressivo e minaccioso del marito della donna gli agenti sono riusciti ad accedere all'interno della casa, a immobilizzarlo e arrestarlo.