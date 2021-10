Neve a Cagliari per lancio della stagione turistica di Pejo

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Nevicata a Cagliari nella piazzetta di Palazzo Doglio. Ma sono solo fiocchi artificiali per presentare in Sardegna la stagione turistica della Val di Pejo. Il legame è il Cagliari, da quattro anni in ritiro precampionato nella valle del Trentino. Illustrati bellezze e servizi del territorio. E per la presentazione c'erano tra gli altri anche il direttore sportivo Stefano Capozucca e l'attaccante Leonardo Pavoletti.

Filmati sulle montagne, la funivia e le terme della località turistica. E poi canti tipici live della località di montagna. "Questo rapporto di amicizia e di collaborazione - ha detto l'assessore del turismo del comune di Pejo Gianpietro Martinolli - si sta rinsaldando. Siamo ben collegati, a due ore dall'aeroporto di Verona. Si può approfittare anche del bonus terme nazionale".

Capozucca aveva inaugurato il ritiro di Pejo nell'estate 2015, quella della preparazione della squadra in B con l'allenatore Massimo Rastelli: "È stata una sede fortunata- ha detto il diesse- visto che quell'anno siamo saliti in serie A.

Quest'estate abbiamo fatto di tutto per andare a Pejo nonostante la 'concorrenza' del Sassuolo". (ANSA).