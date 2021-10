Lirico Cagliari: capienza piena e concerto straordinario

Il Teatro Lirico di Cagliari riapre a piena capienza con un concerto sinfonico straordinario. Un duplice appuntamento, il 28 e 29 ottobre, alle 20.30, con "Il Lirico al 100%", due serate inserite nella rassegna Autunno in musica 2021. Il pubblico torna in platea, finalmente restituita alla sua capienza effettiva. Sul podio a dirigere l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari ci sarà Dmitri Jurowski, il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi.

Affascinante il programma che si apre con Ouverture per Genoveva di Schumann, per proseguire con la "Mozartiana" di Čajkovskij e per finire la Seconda Sinfonia di Saint-Saëns. "È con grande piacere che posso finalmente annunciare il momento che aspettavamo da tanto tempo: la riapertura totale del nostro teatro! È sicuramente uno dei passi fondamentali per il ritorno alla normalità ed alla gioia di incontrarsi un'altra volta tutti insieme - commenta il sovrintendente Nicola Colabianchi - nonostante il periodo terribile che abbiamo attraversato e che ha messo a dura prova la tenuta di tutto il sistema dell'arte, della musica e dello spettacolo, i teatri sono sempre rimasti dei luoghi sicuri e artisti, tecnici e lavoratori tutti hanno dato una grande prova di resistenza e responsabilità. A breve verrà quindi annunciata la Stagione concertistica, lirica e di balletto 2022, con relativa campagna abbonamenti, e riprenderà l'attività per le scuole e quella in decentramento. Ringrazio tutti di cuore e non vedo l'ora di poter riaccendere le luci di tutto il teatro per accogliere nuovamente il nostro pubblico".

Tappa di avvicinamento al tanto atteso momento sarà il già annunciato concerto sinfonico del 22 e 23 ottobre, con Nikolas Nägele che dirige la Quarta Sinfonia di Bruckner. La platea sarà infatti ancora parzialmente disponibile, in attesa del ripristino delle prime nove file che avverrà nel giro di pochi giorni.