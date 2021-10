Musica: Bflat Jazz Festival, oltre 20 concerti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Fabio Concato, ma anche Tony Momrelle, voce degli Incognito, e Rosalia De Souza sono gli ospiti di punta dell'ottava edizione del Bflat Jazz Festival.

Oltre 20 concerti, dal 16 ottobre al 26 novembre, a Cagliari, con artisti di fama internazionale e giovani promesse del Jazz made in Sardegna.

Concato sarà protagonista il 14 novembre all'Auditorium del Conservatorio in un concerto acustico con un'antologia dei suoi successi. Al Bflat Jazz Club il 24 ottobre, prima volta a Cagliari, sale sul palco il quintetto di Tony Momrelle, voce degli Incognito, tra i più apprezzati vocalist britannici.

"Oltre ai concerti tra il Jazz club di via del Pozzetto e il Conservatorio, sono previsti anche seminari, masterclass e videoproiezioni tra piazze cittadine e l'istituto Giovanni Lilliu", spiega Marcotullio Coco, il direttore artistico.

Saranno i suoni e le atmosfere della musica brasiliana a dare il via al Festival. La celebre cantante Rosàlia De Souza, in duo con il pianista Paolo di Sabatino, sabato 16 ottobre alle 22 presenta un repertorio classico brasileiro. E' ancora ricco il parterre di ospiti del festival. Il 29 ottobre è la volta del trombettista Fabrizio Bosso con J.O. Mazzariello al piano per presentare il loro album Tandem. Grande attesa anche per il sassofonista di New Orleans Jasse Davis, premiato come miglior musicista jazz nell'89 durante il Downbeat Festival di Philadelphia. In cartellone anche il quartetto del brillante sassofonista Elias Lapia, la cantante eritrea Helen Tesfazghi accompagnata dal trio di Elio Coppola.

Dagli Stati Uniti arrivano anche i figli del leggendario bassista Jaco Pastorius, un trio composto dai Felix al basso e Julius alla batteria con il sassofonista spagnolo Santacruz.

