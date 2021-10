Continua il netto calo dei casi in Sradegna. Lo certifica la Fondazione Gimbe nel suo consueto report. Nella settimana 6-12 ottobre si registra, infatti, una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (105) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-32%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid-19.