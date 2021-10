Alitalia: partito da Cagliari l'ultimo volo

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - E' decollato alle 22.36, con mezz'ora di ritardo, il volo AZ 01586 Cagliari-Roma, l'ultimo della storia di Alitalia. Tra meno di un'ora atterrerà a Fiumicino, chiudendo così una storia lunga quasi 75 anni per l'ex compagnia di bandiera. Da domani nasce l'era di Ita.

Aereo praticamente pieno, con circa 180 passeggeri a bordo, alla cloche il comandante Andrea Gioia, 55 anni, 15mila ore di volo, formatosi alla scuola di volo di Alitalia. Un volo che assume una valenza ancor più simbolica visto che è stato anche l'ultimo collegamento 'tricolore' con la Sardegna, da sempre servita da Alitalia. Nella gara per la continuità territoriale, infatti, Volotea ha avuto la meglio su Ita e da domani sarà il vettore spagnolo low cost a garantire i collegamenti dai tre aeroporti sardi con Roma e Milano a tariffe agevolati per i residenti nell'Isola. (ANSA).