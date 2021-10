Aerei: assessore Sardegna, da oggi si prenota con Volotea

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - L'assegnazione a Volotea delle rotte in continuità da e per la Sardegna sbarca in Consiglio regionale dove l'assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, ha riferito sulla procedura appena conclusa, anche se questa mattina non era ancora possibile acquistare i biglietti.

L'esponente della Giunta Solinas ha spiegato che l'aggiudicazione è avvenuta a ridosso della scadenza della precedente continuità perché "solo il 30 agosto ci è stata formalizzata la cessazione di Alitalia". Dopodiché, "il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoposto con decreto il periodo emergenziale (15 ottobre - 14 maggio) a nuovi oneri di servizio pubblico. Solo il 21 settembre è arrivato il nulla osta all'impiego delle risorse per la copertura". Così, ha precisato, "la procedura ha potuto essere attiva solo dal 22 settembre: la prima non ha avuto aggiudicatari, ne è seguita una seconda conclusa ieri con l'aggiudicazione di Volotea".

Per quanto riguarda le condizioni: "Per i residenti sono le medesime previste per la vecchia continuità". Ci sono anche due novità: "La prima riguarda la riserva dei posti nel primo volo della mattina e nell'ultimo in rientro per motivi di salute, la seconda è uno sconto del 30% per i bambini tra i 2 e i 12 anni".

Quanto ai non residenti, "potranno godere nella stagione invernale della stessa tariffa residenti se viaggiano per motivi di lavoro".

Quindi, ha osservato l'assessore, "per come si era posta la Commissione Ue nei confronti della Sardegna, credo che sia una conquista". Infatti, "si tratta di una clausola non presente in nessun paese europeo con oneri di servizio pubblico, noi invece per i lavoratori ci siamo riusciti".

Todde ha anche precisato che "la procedura di vendita dei biglietti avverrà attraverso il sito internet, la rete delle agenzie e le biglietterie dell'aeroporto. Da oggi si potrà prenotare. Per tutte le preoccupazioni sarà nostra cura vigilare per la corretta e puntuale esecuzione del servizio secondo condizioni contrattuali con monitoraggio costante". (ANSA).