"Insula", eccellenza sarda in vetrina allo Sheraton Milano

L'hotel Sheraton Diana Majestic di Milano diventa un hub promozionale dell'eccellenza made in Sardegna. Grazie a "Insula - Sardinia Quality World, alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna", evento promosso dall'Assessorato regionale del Turismo e dal Consorzio industriale del Nord Est Sardegna (Cipnes), la prestigiosa location in stile liberty nel cuore della città si è trasformata in una vetrina permanente dedicata alla promozione dei territori, delle filiere produttive e del sistema turistico-ricettivo della Sardegna.

La nuova area promozionale nell'hotel Sheraton è tra le azioni più rilevanti della campagna autunnale di marketing territoriale. Fari puntati sulle produzioni food and beverage della Sardegna nel menu dell'hotel, giornate speciali dedicate alla promozione dei prodotti sardi durante l'"Aperitivo Sardegna" (ogni mercoledì) e "Brunch Sardegna" (la domenica), display promo-espositivi in aree ad alta visibilità, dove oltre al cibo vengono celebrati anche l'arte e l'artigianato sardi, ma anche la personalizzazione di una delle grandi vetrine esterne dell'hotel.

Inoltre, verrà messo a disposizione dei clienti direttamente nelle camere il materiale promozionale sulla "Destinazione Sardegna", e in particolare voucher vacanza e brochure informative sulla campagna on line "La Sardegna con un click" finalizzata alla promozione del sistema turistico ricettivo e delle produzioni identitarie della nostra terra.

Insula è presente da alcuni anni a Porto Cervo con un'attività commerciale composta da un ristorante-pizzeria e da un negozio con i prodotti tipici dell'enogastronomia isolana delle aziende affiliate al network Insula.

E da quest'anno parte una nuova sfida: tenere aperta la struttura, che ha sede nella Marina di Porto Cervo, a fianco dello Yacht Club Costa Smeralda, anche in autunno e inverno. Un punto di riferimento per chi vuole godersi la Costa Smeralda anche in bassa stagione e per chi vive e lavora a Porto Cervo e dintorni.