Ex Keller:nuovo sit in lavoratori,risposte su ricollocazione

Presidio di circa cinquanta lavoratori della ex Keller elettromeccanica e della Sittel davanti all'assessorato regionale del Lavoro, a Cagliari, promosso dal sindacato autonomo Sial Cobas. Obiettivo: ottenere risposte certe per la ricollocazione degli ex dipendenti. L'assessora del lavoro Alessandra Zedda ha incontrato i manifestanti e fissato una riunione per lunedì 18 alle 11.30.

"Avevamo già presentato diverse richieste di incontro per trovare una soluzione - spiega il coordinatore Sial Cobas Gianluigi Marchionni - Siccome stiamo parlando di lavoratori rimasti senza reddito non ci sembra il caso che si continui a tergiversare". La sigla ha convocato un'assemblea per domani. Con un ultimatum: "Se non ci dovessero risposte, la vertenza si inasprirà", annuncia Marchionni.