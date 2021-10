Covid: contagi in calo ma altri due morti in Sardegna

Contagi Covid in calo ma altri due morti nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati sono 35 sulla base di 2.675 persone testate. Le vittime, una donna di 67 anni residente all'estero ma domiciliata in provincia di Nuoro e un ulteriore decesso registrato in provincia di Sassari. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 7.361 test. Il tasso di positività è dello 0,4 per cento.

Migliora la situazione nei reparti di terapia intensiva: i ricoverati sono in tutto 10 (-2). Sale invece di uno il numero dei pazienti in area medica, in tutto 77. Infine, sono 1.553 le persone ancora in isolamento domiciliare (-44).