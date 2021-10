Nell'ovile con 955 piante di cannabis, 2 arresti a Jerzu

Un maxi deposito di marijuana è stato scoperto dei carabinieri a Jerzu: due allevatori, uno di 43 anni di Jerzu e uno di 33 di Tortolì, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa coltivazione di sostanza stupefacente.

Nell'ovile in località Pitz' e Monti a Jerzu nel quale sono stati sorpresi dai militari, c'erano 955 piante di "cannabis indica", tagliate e già predisposte per l'essicazione, nonché ventilatori e diverso materiale per l'essicazione degli arbusti.

L'operazione è avvenuta all'alba. I due, quando si sono accorti di essere circondati, hanno tentato di scappare ma sono arrestati dai militari di Jerzu coaudiuvati dai "Cacciatori di Sardegna" e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Abbasanta. Uno degli arrestati è finito in carcere a Lanusei l'altro è, invece, domiciliari.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, una parte della sostanza stupefacente è stata campionata per le successive analisi di laboratorio mentre la maggior parte degli arbusti sono stati distrutti. (ANSA).