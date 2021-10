Comunali: Olbia resta al centrodestra, "avanti con i progetti"

Settimo Nizzi si riconferma sindaco di Olbia con il 52% prendendo poco più di mille voti in più dello sfidante di centrosinistra Augusto Navone che si è fermato al 47,9%. Lo scrutinio, terminato nella notte, premia quindi un centrodestra unito che invece si è spaccato in altre realtà tra i 98 Comuni che sono andati al voto in questa tornata elettorale in Sardegna dove sono stati eletti 96 sindaci.

"Non è che mi piace comandare, è solo che ho le idee migliori". Settimo Nizzi è comparso ieri notte in pubblico con in mano una targa con questa scritta. In campagna elettorale gli avversari non gli hanno lesinato critiche personali e lui risponde col sorriso e l'irritualità provocatoria che è il suo marchio di fabbrica. Ma secondo lui la risposta più chiara ai detrattori l'hanno data gli olbiesi. "Mi aspettavo che i nostri concittadini avrebbero risposto così - commenta - Gli olbiesi ci hanno riconfermato la fiducia perché sono refrattari a insulti, attacchi personali, cattiverie e all'indecente comportamento pubblico dell'altra parte. Ora voglio ultimare i progetti in campo e far crescere Olbia" Prima che Nizzi cantasse vittoria, l'avversario aveva già riconosciuto il suo successo. "Complimenti a Settimo Nizzi per la rielezione", ha scritto prima di mezzanotte su Facebook Augusto Navone, sostenuto da 8 liste contro le 6 del sindaco. "È stata una campagna straordinaria - dichiara - porterò con me l'affetto, l'entusiasmo e la vicinanza ricevuti". La sconfitta è stata ammessa da subito, sportivamente, anche nella sede elettorale in cui si è presentato a scrutinio ancora in corso.

Rinviando ogni analisi approfondita a oggi, Navone dice di non sentirsi sconfitto. Il gap elettorale tra sé e l'avversario è un'iniezione di fiducia per un percorso appena iniziato. "Il carattere innovativo del nostro progetto va oltre Olbia - sostiene - La Grande coalizione non si ferma qui, è un'esperienza da valorizzare", dice prima di annunciare che la sua in consiglio comunale sarà "un'opposizione costruttiva ma molto ferma".