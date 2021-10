Aerei: Volotea verso assegnazione voli agevolati Sardegna

Tra Ita e Volotea è la compagnia spagnola ad aver presentato le offerte più vantaggiose per la copertura dei voli in continuità territorale da e per la Sardegna, dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022. Ora il seggio di gara è riunito per verificare la documentazione. Gli esiti attesi in serata. Rispetto alla base d'asta di 37 mln, Ita ha presentato un'offerta di 28,4 mln (ribasso 8,5 mln), Volotea di 21 milioni (ribasso 15,9 mln): una differenza di 7,3 mln che premia il low cost. Se dovesse vincere la gara, alle casse della Regione la continuità costerebbe 21mln e non 37, con la vittoria di Ita invece il costo sarebbe di 28 mln.

ASSESSORE TODDE, VOLOTEA HA LE CARTE IN REGOLA - "Credo che ci siano le condizioni per l'aggiudicazione della gara a Volotea, sia per i ribassi maggiori presentati rispetto a Ita, che per la documentazione che sembra avere le carte in regola". Così l'assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, dopo l'apertura delle buste con le offerte per i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna dal 14 ottobre e per i prossimi 7 mesi. "A noi interessa - ha chiarito l'esponente della Giunta - che a prescindere dal vettore aggiudicatario sia garantito un servizio efficiente, chiaro e confortevole per i cittadini sardi, per il diritto alla mobilità". Sull'esito della gara: "La commissione sta lavorando a tappe forzate, speriamo che stasera si individui la compagnia vincitrice per far sì che non sia interrotto il pubblico servizio".