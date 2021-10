Travolto da auto, pensionato 80enne muore nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - Un anziano di 80 anni è stato travolto e ucciso da un'auto questa sera a Elmas, nell'hinterland di Cagliari. Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, sul posto stanno lavorando i carabinieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30.

L'anziano stava camminando lungo via Sestu, nelle vicinanze del cimitero. Non è chiaro se stesse attraversando oppure camminasse sul ciglio della strada. L'uomo è stato travolta da una Peugeot condotta da un 50enne. Il conducente si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, ma non c'è stato nulla da fare. (ANSA).