Incendi: spento rogo Santu Lussurgiu, in volo anche Canadair

Si sono concluse solo oggi le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato a Santu Lussurgiu (Oristano), in un'area non interessata da gigantesco rogo di fine luglio che ha devastato il Montiferru mandando in fumo oltre 15mila ettari di bosco. In volo si è alzato, anche oggi, un Canadair proveniente da Ciampino, oltre a cinque elicotteri del Corpo Forestale regionale di stana nelle basi di Bosa, Fenosu, Pula, Alà dei Sardi e San Cosimo. Sul posto sono intervenute anche cinque squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Paulilatino, Cuglieri, Bosa, Scano di Montiferro e Santulussurgiu e due squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Bonarcado. Complessivamente in Sardegna oggi si contano 20 incendi.