Covid: sindaco Cagliari, crollo verticale contagi in città

"Ecco i dati aggiornati sulla situazione sanitaria in città: 126 i positivi, 15 le persone attualmente in ospedale. Continua dunque la discesa verticale dei contagi iniziata un mese e mezzo fa: -58,5% rispetto a due settimane fa e addirittura -79,9% rispetto a un mese fa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, facendo un breve report sulla situazione in città.

"Dati importanti che sembrano certificare che il virus è un po' meno pericoloso, grazie soprattutto alla campagna vaccinale - osserva - E a questo proposito, vi ricordo che da oggi e fino alla fine del mese sarà possibile ricevere, in tutti gli hub, la prima dose di vaccino senza prenotazione".