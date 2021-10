Comunali: Maria Laura Orrù prima donna alla guida di Elmas

(ANSA) - ELMAS, 11 OTT - La consigliera regionale dei Progressisti Maria Laura Orrù è la nuova sindaca di Elmas. È la prima donna con la fascia tricolore della cittadina ex frazione di Cagliari. Festa grande nel quartier generale di via Sulcitana. "Le cittadine e i cittadini di Elmas - queste le prima parole sui social di Orrù - ci hanno dato fiducia. Sono senza parole ma con il cuore in mano. Semplicemente Grazie!".

Sconfitti i rivali Silvio Ruggeri e Giuseppe Argiolas, entrambi sostenuti da liste civiche. (ANSA).