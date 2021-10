Comunali: lista unica, già eletti 25 sindaci nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - Sono 25 i sindaci già eletti in Sardegna nei Comuni dove il candidato alla carica di primo cittadino era solo uno ed è stato già raggiunto il quorum.

A Baradili, il paese più piccolo della Sardegna, è stata eletta sindaca Maria Anna Camedda.

Ad Alà dei Sardi vince Francesco Ledda, ad Ardara confermato Francesco Dui, a Monteleone Rocca Doria eletta Giovannina Fresi, a Nughedu San Nicolò è stato rieletto Michele Carboni, a Muros sindaco Federico Tolu.

A Barrali è stato riconfermato Fausto Piga. Antonino Munzittu è di nuovo sindaco di Decimoputzu, a Selegas confermato Alessio Piras; Leonardo Usai è il sindaco di Villasalto; a Turri conferma per Martino Picchedda, a Villaperuccio vince Marcellino Piras, a Sant'Andrea Frius Simone Melis.

A Marrubiu eletto sindaco Luca Corrias; a Scano di Montiferro Antonio Flore, a Bonarcado è sindaca Annalisa Mele.

A Belvì eletto Maurizio Cadau. Tore Ghisu è il nuovo sindaco di Borore; a Gadoni confermato Francesco Mario Peddio, così come Alessandro Luche a Loculi; a Ovodda è stata eletta Ilenia Vacca, a Silanus rieletto Gian Pietro Arca.

A Talana eletto Christian Loddo; Anna Assunta Chironi è stata confermata a Triei. (ANSA).