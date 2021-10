Comunali: centrodestra con Nizzi (Fi) avanti a Olbia

Settimo Nizzi, candidato del centrodestra, mette la testa avanti nella corsa per il Municipio di Olbia. Stando ai dati che arrivano nelle sedi elettorali dei due candidati, su 12.161 schede scrutinate, il sindaco uscente di Fi è avanti di 310 voti, con 6.230 preferenze, pari al 51,28%, contro i 5.920 voti del candidato del centrosinistra, Augusto Navone, che segue al 48,72%. Restano ancora da scrutinare 17.865 schede dei 30.031 votanti che si sono recati alle urne, con un'affluenza del 60,86%. Essendoci solo due candidati non ci sarà alcun ballottaggio: chi tra Nizzi e Navone prenderà anche solo un voto in più sarà eletto sindaco.