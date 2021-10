A Sassari contest fotografico per promuovere prodotti tipici

(ANSA) - SASSARI, 11 OTT - Un contest fotografico sui social per promuovere i prodotti dell'artigianato alimentare sardo. Il progetto "L'Artigianato è in tavola", promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e Confartigianato Imprese Sardegna in collaborazione con l'AIFB, Associazione Italiana Food Blogger, si è sviluppato per tre giorni con 29 imprese artigiane del nord Sardegna che hanno messo a disposizione le loro migliori produzioni enogastronomiche: dai culurgiones alle panadas, dai liquori alla birra, per arrivare alle ceramiche, al sughero e ai complementi di arredo.

Tutto fotografato e provato da un gruppo di specialisti della comunicazione fotografica sui social, che nei giorni scorsi sono sbarcati in Sardegna per conoscere e raccontare le imprese e le produzioni dell'isola. Il tour è partito da Olbia, con visita all'azienda di produzione della ceramica Varalto e la partecipazione a Benvenuto Vermentino, all'interno della cui manifestazione è stato allestito uno stand di Confartigianato Gallura dove le aziende dell'artistico e del design hanno potuto esporre i loro prodotti.

Successivamente il gruppo si è traferito prima a Ozieri, per ammirare le produzioni dell'artigianato locale esposte presso il Museo Mulino Galleu, poi a Pattada, per conoscere meglio l'azienda artigiana della coltelleria Giampiero Pizzadilli. Il minitour si è concluso con la visita di alcuni nuraghi del territorio gallurese e a diverse imprese artigiane, tra cui le produzioni di vini e liquori Rau, e dei dolci Giglio di Sardegna. "Il progetto è nato dalla necessità di trovare nuove strategie per far conoscere le eccellenze dell'artigianato agroalimentare e tipico e tradizionale anche fuori dai canali tradizionali" commenta Maria Amelia Lai, presidente regionale di Confartigianato Sardegna; "la viralità dei social è un'opportunità straordinaria per raggiungere nuovi consumatori, a cominciare dai più giovani, in Italia e in tutto il mondo" conclude. (ANSA).