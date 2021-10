Vela: Sailing Champions League, vince team finlandese

(ANSA) - PORTO CERVO, 10 OTT - Si è conclusa, dopo tre giornate di regate, la Sailing Champions League Final, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda che ha visto il successo del team finlandese Esbo Segelförening al quale va il titolo di "Miglior Yacht Club dell'anno".

Seconda e terza posizione, rispettivamente, per gli svizzeri del Seglervereinigung Kreuzlingen e i tedeschi del Flensburger Segel-Club.

Anche questa mattina le condizioni meteomarine non consentivano lo svolgimento in sicurezza delle prove fuori dal porto, il vento è arrivato a toccare i 35 nodi all'interno della marina.

Intorno alle 12, quando l'aria ha iniziato a calare, i 29 team partecipanti all'evento hanno iniziato a regatare sul campo di regata all'interno della baia naturale di Porto Cervo. Sono stati disputati ulteriori due voli, 8 prove, che hanno portato il conteggio dei voli completati a dieci, 40 prove totali svolte in tre giorni. Terminate le qualifiche, i primi quattro equipaggi in classifica hanno avuto accesso alla finale con ulteriori quattro prove da disputare.

Grazie ai risultati costanti gli svizzeri del Seglervereinigung Kreuzlingen e i finlandesi dell'Esbo Segelförening hanno concluso le qualificazioni rispettivamente al primo e al secondo posto, accedendo alla finale con un punteggio comodo rispetto agli avversari. Risalgono la classifica assicurandosi un posto in finale, il Royal Danish Yacht Club e il Flensburger Segel-Club, ieri al sesto posto.

Le finali sono iniziate alle 14.15 con un vento leggero intorno ai 12-14 nodi che ha richiesto ancora più attenzione tecnica e tattica ai team.

Il vincitore è stato deciso solo nell'ultima prova delle quattro disputate, battaglie serrate che hanno visto i team alternarsi sul traguardo fino alla fine. Nella prima prova la flotta gira compatta la prima boa di bolina, dal secondo lato però i tedeschi del Flensburger Segel-Club dettano il ritmo e, con una interpretazione corretta del campo, tagliano l'arrivo per primi.

Il team finlandese dell'Esbo Segelförening, composto da velisti giovanissimi, si impone nella seconda prova dall'inizio così come il Royal Danish Yacht Club che vince la terza. Quattro potenziali vincitori che si sono giocati il tutto per tutto nell'ultima regata dell'evento. Un testa a testa nel primo lato del bastone tra il team finlandese e quello danese vede l'Esbo Segelförening spuntarla fino a vincere la quarta prova.

Rientrano tra le prime dieci posizioni della classifica i due team italiani partecipanti, l'Aeronautica Militare e il Team dello YCCS. (ANSA).