Kitefoil: al francese Mazella tappa mondiale di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Axel Mazella, dominatore dell'intera settimana al Sardinia Grand Slam, si è aggiudicato la terza prova delle IKA KiteFoil World Series. Malgrado qualche scelta imperfetta e una giornata caratterizzata da salti e raffiche di vento, il 23enne francese ha chiuso con 30 punti, precedendo il connazionale Theo De Ramecourt (42) e il britannico Connor Bainbridge (47).

Sulla spiaggia del Poetto centinaia di spettatori sono giunti ad applaudire i protagonisti dell'evento, organizzato da GLESport in collaborazione con il Chia Wind Club e con il supporto tecnico dello Yacht Club Cagliari, sotto l'egida di World Sailing e IKA, l'Associazione Mondiale di Kiteboarding.

Sei successi su 14 gare nelle prime tre giornate, Mazella ha inaugurato la domenica con un sesto posto in gara 15 (risultato scartato) e ha proseguito con un quinto e un ventesimo (scartato) nelle due successive prove, quanto è bastato per difendere il primato. "Oggi mi è mancato qualcosa dal punto di vista strategico, non ho preso le mie migliori decisioni. Ma sapevo di avere un buon vantaggio e così non mi è pesato molto.

Ad ogni modo, ora possiamo festeggiare", il commento di Mazella.

Primo degli italiani l'under 19 Riccardo Pianosi, vicinissimo al successo nell'ultima prova di sabato, che si è piazzato al sesto posto finale.

Fra le donne, podio tutto francese con il trionfo di Lauriane Nolot (232 punti), davanti a Poema Newland (249) e Jessie Kampman (300). (ANSA).