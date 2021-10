Suv elettrici da Formula Uno in gara a Capo Teulada

Suv elettrici da tutto il mondo che si sfidano nell'area di addestramento militare di Teulada. Tra i team in gara anche quelli del piloti di Formula 1, Lewis Hamilton, Niko Rosberg e Janson Button. È la tappa italiana ed europea della nuova serie internazionale Extreme E. L'Island X Prix si correrà il 23 e il 24 ottobre in Sardegna dopo le tappe in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia. L'Automobile Club Italia, federazione motoristica italiana, co-organizza e coordinal'evento. "I grandi suv - ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci e vicepresidente Fia - con motorizzazione elettrica ed emissioni zero correranno in una terra poco conosciuta come Capo Teulada, che sino ad ora è stata impiegata per le esercitazioni dell'Esercito e che adesso ospiterà un'altra tipologia di mezzi, queste fantastiche macchine. I team in gara sono di grandi campioni come Hamilton, Rosberg, Button e tanti altri, quindi grande spettacolo in una terra fantastica e questa per me è una grande gioia e una grande soddisfazione".

Una gara sì, ma anche una corsa per sensibilizzare il pubblico su temi legati all'ambiente. Un progetto riguarderà la riforestazione della posidonia marina, l'altro un intervento di recupero delle piante di ulivi danneggiati dagli incendi degli scorsi mesi nei comuni sardi dell'Oristanese coinvolti nei roghi, anche con il ripristino dei terrazzamenti per la coltivazione degli olivi.

In gara alcuni dei piloti più forti al mondo, come Carlos Sainz e Sebastien Loeb."Restiamo nell'ambito del turismo sportivo ma, grazie a questa iniziativa, toccheremo anche temi ambientali. Lo sport raccoglie tanti contenuti ed un'altra opportunità da sfruttare e raccontare. Sono contento di aver avuto l'occasione di finanziare questo evento, che ci consentirà, ancora una volta, di allungare la stagione, stavolta registrando numeri di grande rilievo nel Sulcis, coinvolgendo peraltro anche un'area militare", ha spiegato l'assessore al Turismo, Gianni Chessa.