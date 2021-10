Parte un colpo mentre pulisce il fucile e ferisce la moglie

Stava pulendo il fucile da caccia, quando è partito inavvertitamente un colpo che ha ferito la moglie alla gamba. Tragedia sfiorata durante la notte in una abitazione a Elmas, nella città Metropolitana di Cagliari. Una donna, incinta, di circa 30 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, ma non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30. Il marito stava pulendo l'arma da fuoco e inavvertitamente è partito un colpo che ha centrato alla coscia la moglie. È stato subito richiesto l'intervento del 118. Sul posto, insieme ai medici, sono intervenuti i carabinieri. I militari dell'Arma hanno avviato tutti gli accertamenti.