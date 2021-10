Federica Di Giacomo al Carbonia Film Festival con Il Palazzo

Terza giornata, sabato 9 ottobre, per How to Film the World, la rassegna biennale del Carbonia Film Festival organizzata Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria per la direzione artistica di Francesco Giai Via. Alle 21, al Cine-Teatro Centrale di piazza Roma, appuntamento con la prima regionale de Il palazzo, il documentario di Federica Di Giacomo presentato in anteprima a Venezia 2021 alle Giornate degli Autori. Un film capace di rievocare Il grande freddo attraverso il ritratto di un gruppo di amici che, a distanza di anni, si ritrova in occasione della morte improvvisa di uno di loro. Al termine della proiezione la regista dialogherà con il pubblico di Carbonia.

Il sabato del festival si apre al mattino, con il laboratorio dell'illustratrice Sarah Mazzetti dal titolo Fra collage e reinvenzione, riservato agli studenti del'IIS Angioy. Sempre sul solco della formazione anche l'attesissima masterclass di Alexander Nanau, attualmente il più importante documentarista a livello interazionale, con i ragazzi e le ragazze del progetto Cinema Giovani, con inizio alle 11 alla Fabbrica del Cinema. Ricco anche il cartellone pomeridiano, con due proiezioni sempre alla Fabbrica del cinema.

Alle 17 tocca a S'Arrùndini, cortometraggio in lingua sarda che racconta la piccola avventura di un gruppo di adolescenti, e le loro grandi inquietudini. A introdurre il film saranno la disegnatrice e animatrice Eleonora Gambula e il filmaker Daniele Arca. A seguire La mia fantastica vita da cane di Anca Darmian, introdotto dalla background designer Sarah Mazzetti.

La giornata di si chiude poi alle 23 al Nuovo Caffè del Portico, con il dj di Claudia Cuncu, aka Music is myboyfriend, progetto che unisce influenze elettroniche e afro-bit, tropical, electro e trap. Gli appuntamenti di How to Film the World sono gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili. E' possibile prenotare il proprio posto al link seguente: https://billetto.it/users/carbonia-film-festival