Basket: la Dinamo a Reggio Emilia per il riscatto

"Ci manca la continuità". Demis Cavina riassume così la mini serie negativa della Dinamo Banco di Sardegna tra Champions e campionato. Lo fa nel corso di una conferenza stampa nello stand che la società ha allestito in piazza d'Italia per aderire all'Open yay vaccinale promosso da Comune di Sassari e Ats per consentire di vaccinarsi anche a chi, per indecisione, non l'ha ancora fatto o non si è prenotato.

Domenica 10 ottobre, alle 18, al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari ospiterà la Pallacanestro Reggiana.

"Veniamo da due trasferte non positive, in cui abbiamo commesso diversi errori in pochi minuti e abbiamo concesso troppo in fase difensiva", è la sua analisi dopo le sconfitte senza attenuanti rimediate in Germania e a Brindisi.

"Dobbiamo essere più continui e dobbiamo cercare di migliorare in fretta - prosegue il coach biancoblu - perché andiamo incontro a un'altra settimana molto impegnativa e perché molte delle altre squadre sono già riuscite in questo processo".

Secondo lui "manca ancora la piena fiducia". Demis Cavina racconta di aver parlato a lungo con i ragazzi dopo la trasferta di Champions. "Siamo giovani, ma questo in campo dovrebbe tradursi in irruenza", spiega. "Invece siamo stati timorosi - sostiene - non abbiamo avuto l'atteggiamento di una squadra che voleva fare risultato e imporre il proprio gioco". Ecco perché, conclude Cavina in vista del match di domenica, "dobbiamo concentrarci sull'atteggiamento difensivo e sull'idea di proporre il nostro gioco anziché subire".