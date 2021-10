Aerei: procedura negoziata voli Sardegna, offerte entro l'11

Sono partite ieri sera, all'indirizzo dei 12 vettori aerei che operano sul territorio nazionale, le lettere di invito alla procedura negoziata con la quale la Regione Sardegna vuole affidare in emergenza i prossimi sette mesi di continuità territoriale tra i tre scali dell'Isola e gli hub di Roma e Milano. La scadenza per la presentazione delle offerte per singola tratta a questa trattativa scade lunedì 11 ottobre alle 13.

Si tratta dell'ultimo tentativo, in ordine di tempo - da parte della Regione che ha competenza in materia di oneri di servizio pubblico sui trasporti aerei - dopo che il bando con procedura d'urgenza per l'affidamento del servizio in convenzione dei collegamenti tra Alghero, Cagliari e Olbia e i due scali della Penisola (Fiumicino e Linate) si è risolto con un nulla di fatto a causa dell'esclusione delle due compagnie partecipanti, la low cost Volotea e la nuova Ita, nata dalle ceneri di Alitalia.

I tempi sono però stretti: il servizio deve essere affidato prima del 15 ottobre, data nella quale partiranno i primi voli agevolati con tariffe che non supero i 50 euro a tratta (39 euro per i voli su Roma e 47 euro per quelli su Milano, tasse escluse). Al vettore o ai vettori che si aggiudicheranno i collegamenti serviranno, infatti, due o tre giorni per implementare i sistemi di prenotazione e definire gli slot e le altre questioni tecniche.

Come nel caso del bando le offerte saranno valutate dal punto di vista tecnico ed economico rotta per rotta, e le assegnazioni saranno specifiche per ciascuna tratta.